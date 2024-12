Teatro alla Scala: stasera l’inaugurazione della stagione. Nel Palco Reale la senatrice Segre

(PRIMAPRESS) - MILANO - L'apertura della stagione teatrale della Scala a Milano va oltre la musica ma rappresenta per il capoluogo lombardo un evento sociale e culturale. L'opera scelta per aprire la stagione scaligera è La forza del destino di Giuseppe Verdi diretta dal maestro Riccardo Chailly, al suo nono spettacolo verdiano alla Scala. La regia è di Leo Muscato, le scene di Federica Parolini, i costumi di Silvia Aymonino e le luci di Alessandro Verazzi.

La prima come da tradizione, sarà trasmessa grazie a Rai Cultura in diretta tv su Rai 1 alle 17,45. Anche quest'anno la conduzione è affidata a Milly Carlucci, Bruno Vespa e Serena Scorzoni che sarà in collegamento dal foyer. Si partirà alle 17,45 del 7 dicembre su Rai 1 e in streaming su Rai Play. Per Radio3seguiranno la diretta Gaia Varon e Oreste Bossini. Saranno coinvolte anche le diverse testate giornalistiche della Rai con dirette, servizi e approfondimenti, con ospiti in studio e dal foyer della Scala. Il Palco Reale del teatro è stato ceduto alla senatrice Liliana Segre dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che questa sera sarà a Parigi per l'inaugurazione della cattedrale di Notre-Dame dopo 5 anni di lavoro di restauro a seguito dell'incendio che ne distrusse il tetto ligneo.