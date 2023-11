Superenalotto: ecco come ritirare il premio da 85 mln vinto con il jackpot della schedina da 3 euro

(PRIMAPRESS) - ROMA - I sei numeri che hanno fatto vincere il Superenalotto da 85 mln di euro, sono stati centrati a Rovigo. Si tratta della sestina vincente che ha regalato 85,1 mln di euro al fortunato possessore del biglietto. Ma come potrà essere ritirata la cifra vinta? Chi vince può presentarsi da solo per l'incasso all'Ufficio Premi Sisal, senza accompagnatori, amici, notai o rappresentanti della banca dove farà accreditare il bonifico. Essenziale il codice Iban per l'accredito della somma. In nessun caso e in nessun momento l'Ufficio Premi Sisal consegnerà denaro in contanti.

In questo caso il jackpot è stato realizzato con una schedina di appena 3 euro. I numeri fortunati sono stati 9, 10, 19, 40, 52, 56 - Jolly 50 - Superstar 42. Con quella di stasera sono quattro i montepremi assegnati da inizio anno, l' l'ultimo lo scorso giugno a Teramo, dove il 6 da 42,5 mln venne realizzato con una schedina da un euro. - (PRIMAPRESS)