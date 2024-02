Suicidio al Cpr di Roma, Calderone (Garante Detenuti): "Luoghi disumani, vanno chiusi"

(PRIMAPRESS) - ROMA - E' rientrata la rivolta che fino in serata aveva tenuto impegnate le forze di polizia con lanci di lacrimogini quando nel Centro per migranti (CPR) di Ponte Galeria a Roma si è suicidato un ragazzo della Guinea. Ousmane Sylla, di 22 anni era ospite della struttura e sulla parete della sua stanza è stato trovato un drammatico messaggio: "Vorrei che il mio corpo fosse portato in Afri- ca, mia madre ne sarebbe lieta".

Durante i disordini alcuni ospiti hanno scagliato pietre contro il personale e tentato di incendiare un'auto. Ora la situazione è tornata alla normalità ma resta accesa la polemica sulle condizioni in cui vivono queste persone. "Luoghi come Ponte Galeria sono totalmente disumani e vanno chiusi". Così la garante dei detenuti di Roma, Calderone, dopo il suicidio di Sylla. E continua a salire anche il tragico bilancio dei suicidi in carcere: due nelle ultime 24 ore, a Verona e a Carinola, nel Casertano. Il tasso di suicidi in carcere è 20 volte superiore ai ai suicidi delle persone libere. Servono risposte concrete qui e ora, prima dell'irreparabile", dice il portavoce dei garanti detenuti, Ciambriello. - (PRIMAPRESS)