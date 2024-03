Sudafrica: bus precipita da un ponte e provoca 45 vittime. Unica superstite una bambina di 8 anni

(PRIMAPRESS) - SUDFRICA - Grave incidente nei pressi della città sudafricana di Limpopo, a circa 380 km a nord di Johannesburg. Un autobus è precipitato da un ponte schiantandosi a 50 metri di altezza per poi prendere fuoco. 45 delle 46 persone che erano a bordo hanno perso la vita. L'unica superstite è una bambina di 8 anni, che è stata trasportata in ospedale. A bord del bus c'erano fedeli in pellegrinaggio pasquale. Secondo la polizia, l'autista ha perso il controllo del mezzo, che si è schiantato sulle barriere del ponte e poi è precipitato. - (PRIMAPRESS)