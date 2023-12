Stupro nel casertano: oggi l’interrogatorio del 21enne incastrato dalle telecamere dell’hotel

(PRIMAPRESS) - CASERTA - Verrà ascoltato questa mattina dal giudice il 21enne che ieri sera è stato arrestato nel Casertano per violenza sessuale. Avrebbe abusato di una ragazza conosciuta in un supermercato. La vittima ha denunciato l'accaduto.Il giovane è ai domiciliari. La ragazza aveva accettato di uscire con il 21enne. Mentre bevevano una birra lei si è sentita male, probabilmente perché era stata drogata. Ha chiesto di essere riaccompagnata a casa, invece lui l'ha portata in un albergo a Giugliano (Napoli). Lì l'avrebbe ripetutamente violentata.Il giovane è stato incastrato dalle telecamere dell'hotel. - (PRIMAPRESS)