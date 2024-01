Striscia di Gaza: uccisi tre giornalisti nel raid israeliano a Khan Yunis. Tra le vittime il figlio di Waela al-Dahdouh

(PRIMAPRESS) - STRISCIA GAZA - Sono tre i giornalisti rimasti uccisi in un raid israeliano a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. Si tratta di Mustafa Abu Thraya e Hamza Dahdouh. Quest'ultimo sarebbe il figlio di un noto giornalista di al Jazeera, Waela al-Dahdouh, che ha già perso gran parte della sua famiglia in un raid israeliano: la sua storia fece il giro del mondo perché apprese dei suoi lutti proprio mentre stava girando un servizio in un ospedale della Striscia. Un altro reporter rimasto vittima ed uno ferito lavoravano per Palestine Today Tv. - (PRIMAPRESS)