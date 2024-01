Striscia di Gaza, IDF alla ricerca di possibili ostaggi israeliani morti, scavando tra le tombe di Khan Yunis

(PRIMAPRESS) - STRISCIA GAZA - Nei giorni scorsi, i militari israeliani avrebbero eseguito riesumazioni in un cimitero palestinese a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, nel tentativo di localizzare i corpi di presunti ostaggi israeliani deceduti. A riportare la notizia è stata la CNN citando una fonte dell'IDF, le forze di difesa israeliane, che avrebbe rivelato la presenza di un filmato in cui si mostrano tombe danneggiate e resti umani esposti in seguito a un'operazione militare con l'uso di bulldozer per divellere le sepolture. Ma la fonte avrebbe aggiunto che "tutto accade con rispetto". Se la notizia fosse confermata avrebbe dell' inquietante in un conflitto che non ha più regole. Ma risalendo alla catena di informazioni la vera fonte della Cnn sarebbe stata l'ufficio stampa del governo di Gaza che ha parlato dei bulldozer per scavare tra le tombe. E si fa sempre più sottile il confine tra cronaca reale e propaganda. - (PRIMAPRESS)