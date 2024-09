Striscia di Gaza: 14 vittime sotto i colpi israeliani a Nuseirat, 6 membri erano dell’Unrwa

(PRIMAPRESS) - STRISCIA DI GAZA - Sei membri del personale dell'agenzia per i rifugiati palestinesi dell'Onu, Unrwa, sono stati uccisi in una scuola a Nuseirat, nella parte centrale della Striscia di Gaza. Lo riferisce la stessa Unrwa. "Si tratta del bilancio di morti più alto tra i nostri dipendenti in un solo attacco", ha aggiunto Unrwa. Negli ultimi raid missilistici di Israele nella guerra con Hamas vi sono state dozzine di vittime nei territori palestinesi. Le forze israeliane ripetono come un mantra che quegli obiettivi accolgono membri di Hamas che si fanno scudo di civili. - (PRIMAPRESS)