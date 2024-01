Strage Iran: le accuse a Usa e Israele per le bombe. Ma i due paesi negano: “È attacco terroristico in stile Isis”

(PRIMAPRESS) - IRAN - L'alto consigliere del presidente iraniano, Mohammad Jamshidi, ha incolpato Israele e Stati Uniti per le due esplosioni che ieri hanno ucciso oltre 95 persone a Kerman, vicino alla tomba del generale Soleimani. "Non commettete errori. La responsabilità di questo crimine è dei regimi statunitense e sionista e il terrorismo è solo uno strumento", ha ammonito. Israele nega il coinvolgimento nella strage, mentre secondo gli Usa "sembra un attacco terroristico, il tipo di cose che l'Isis ha fatto in passato". - (PRIMAPRESS)