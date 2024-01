Stop fondi Unrwa, l’ambasciatrice USA, Greenfield: “Ora vogliamo vedere cambiamenti reali

(PRIMAPRESS) - USA - "Dobbiamo vedere cambiamenti fondamentali prima di poter riprendere a fornire finanziamenti direttamente alla Unrwa". Così l'ambasciatrice americana all'Onu Linda Thomas-Greenfield. Poi ha precisato: "Dobbiamo guardare all'organizzazione, a come opera a Gaza, a come gestisce il proprio personale e garantire che le persone che commettono atti criminali siano ritenute immediatamente responsabili in modo che l'agenzia possa continuare il lavoro essenziale che sta svolgendo". Dopo la scoperta che 12 operatori dell'agenzia per i rifugiati dell'Unrwa a Gaza avrebbero preso parte o contribuito all'attacco del 7 ottobre al kibbutz israeliano da parte dei terroristi di Hamas, l'America ed altri 5 paesi, compresa Italia e Giappone, avevano sospeso l'erogazione dei fondi per il sostegno dell'Unrwa in Palestina. - (PRIMAPRESS)