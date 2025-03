Stilisti in erba alla Milano Fashion Week con l’International Fashion School MP MODA

(PRIMAPRESS) - MILANO - La Fashion Week milanese ha chiuso la sua edizione 2025 sulle proposte e tendenze moda del prossimo inverno. Accanto alle passerelle dei grandi brand italiani, la rassegna ha offerto le opportunità a nuovi designer di confrontarsi ed entrare nel mercato della moda.

All’Acquario Civico di Milano è stata la sfilata dell’ International Fashion School MP MODA a presentare giovani proposte “New Liberty”, in collaborazione con la Fondazione Centro Anch’io Onlus.

La sfilata, è stata un'esperienza immersiva, e l'immaginazione e la creatività di ciascuno, hanno raccontato storie di bellezza senza tempo, riscrivendo in chiave moderna un'epoca che ha segnato la storia del design e della moda. I designer, studenti del corso, hanno esaltato la sartorialità, esplorando i confini e la percezione di ognuno, rapportandoli secondo i propri codici di interpretazione, per raccontare il proprio punto di vista. A disegnare i modelli sono stati: Roberta Bozzetto, Alessandra Busignani, Martina Carlini, Sofia Crisci, Debora De Mattia, Alessia Gabrielli, Elena Gualandra, Alessia Lettoli, Nicolas Nanni, Sabrina Palumbo, Alessandra Pellegrini, Carmen Pusole, Tatjana Sacco, Noemi Tabarrini, Stefania Toccaceli, Daniele Zafferani.