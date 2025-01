Stati Usa bloccati da tempesta Invernale con gelo a -18º. Cinque vittime e 2.300 voli cancellati

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON- Già 5 le vittime della prima, grande tempesta invernale che ha investito gli Stati Uniti centrali e orientali, imbiancando Washington. Si prevedono temperature in picchiata fino a -18 gradi, con forti venti fino a 160 chilometri orari. Abbondanti nevicate hanno colpito Delaware, Maryland, Virginia e il distretto di Columbia. Cancellati 2.300 voli e ritardi per altre migliaia. Interessate dalla tempesta oltre 50 mln di persone. Quasi 200.000 sono senza elettricità, soprattutto in Virginia. - (PRIMAPRESS)