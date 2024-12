Stati Generali Aree Protette, Santini (Federparchi): "Occorre creare un sistema integrato"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si sono aperti a Roma, presso la Biblioteca Nazionale, gli Stati Generali delle Aree Protette. "Gli Stati generali sono un appuntamento importante in questa fase. La proposta centrale di Federparchi è quella di creare un sistema integrato delle aree protette, che significa mettere insieme parchi nazionali, parchi regionali, aree marine protette, sotto un’unica regia e una visione comune per il raggiungimento degli obiettivi che l’Europa ci ha chiesto, ossia arrivare ad avere, entro il 2030, il trenta per cento di territorio protetto sia a mare che a terra. L’obiettivo è sicuramente raggiungibile, ma per fare questo occorre anche modificare lalegge quadro istitutiva delle aree protette, la 394 del 1991 che ormai ha 33 anni di età." Così il presidente di Federparchi Luca Santini in apertura della prima giornata di lavori. - (PRIMAPRESS)