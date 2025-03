Sport sociale e inclusivo: si rinnova l’accordo ANCI-ACES con la firma di Pella e Lupattelli

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e l'Associazione Capitali Europee dello Port (Aces) hanno rinnovato il protocollo d'intesa per la promozione dello sport nei Comuni italiani. Il protocollo, della durata di 5 anni sancisce la collaborazione tra le due realtà per la promozione dello sport come strumento di inclusione sociale, sviluppo territoriale e benessere collettivo. “Una firma – ha dichiarato il vicepresidente dell’Anci con delega allo Sport Roberto Pella – che rafforza e rinnova il legame tra Aces e i Comuni italiani. L’obiettivo comune sarà quello di garantire nuove opportunità per la valorizzazione delle buone pratiche e delle politiche sportive a livello locale. Il protocollo sarà la base per incentivare la partecipazione attiva dei Comuni italiani ai programmi di Aces nella realizzazione di progetti sportivi di qualità e nell’ottenimento di riconoscimenti internazionali. Questa collaborazione continuerà a rappresentare un punto di riferimento per la diffusione di modelli innovativi di governance sportiva, con l’obiettivo di rendere lo sport sempre più accessibile e diffuso su tutto il territorio nazionale”.

Per il presidente Aces Italia Vincenzo Lupattelli “il rinnovo del protocollo tra Aces e Anci rappresenta un ulteriore consolidamento della collaborazione con la grande rete dei Comuni rafforzando il ruolo dello sport come motore di sviluppo sociale e territoriale. Grazie alla rete internazionale di Aces, i Comuni italiani potranno continuare a confrontarsi con best practice europee e globali, promuovendo politiche sportive sempre più inclusive e sostenibili. Lavorando insieme, possiamo valorizzare il ruolo delle amministrazioni locali nel migliorare la qualità della vita attraverso lo sport, creando un legame sempre più forte tra le comunità italiane e il panorama sportivo internazionale”. - (PRIMAPRESS)