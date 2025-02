Speciale Sanremo: a Studio News di Patrizia Barsotti, Simone Cristicchi ha raccontato il suo brano

(PRIMAPRESS) - SANREMON- La terza puntata di StudioNews-Speciale Sanremo 2025 ha visto protagonista l’artista e l’uomo che ha emozionato gli oltre 2000 spettatori all’Ariston e, sicuramente, gli oltre 12 milioni che hanno seguito la prima serata di questa 75 edizione del Festival. Simone Cristicchi, accolto dal pubblico in studio con un caloroso applauso, ha raccontato: “Il brano presentato a Sanremo “Quando sarai piccola” è rimasta nel cassetto per cinque anni. La mia intenzione non è mettere al centro del significato il tema della malattia, come ho letto da qualche parte, ma celebrare la ciclicità della vita: nasciamo per un atto d'amore dei nostri genitori, siamo sulla Terra per imparare ad amare e all'Amore torneremo". Un’affermazione che esprime la speranza di una rinascita umana e sociale, fondando il proprio messaggio sulla forza dell’amore e della solidarietà, temi che da sempre accompagnano l’intero percorso artistico del cantautore. “Quando sarai piccola” ha commosso il pubblico con una riflessione intima sulla bellezza del legame madre-figlio. Un omaggio sincero all’amore più puro, che ha riscosso il consenso del pubblico e della giuria, tanto da guadagnarsi la prima standing ovation di questa edizione 2025. “Un post o una pagella cattiva possono toglierti la concentrazione, e l’ho capito nel mio difficile Sanremo 2013”. Così prosegue l'artista romano e per questo ha scelto di spegnere i social: per concentrarsi esclusivamente sulla sua partecipazione al Festival. In vista della serata delle “cover” di venerdì 14 febbraio, Cristicchi si esibirà insieme alla sua compagna di vita e collega la cantautrice, Amara. I due artisti interpreteranno “La cura” di Franco Battiato, un assaggio del loro spettacolo “Torneremo Ancora - Concerto Mistico per Battiato”. Un progetto che da anni incanta il pubblico nei teatri di tutta Italia. Cristicchi ha spiegato: “Amara (Erika Mineo) è una grande artista, ha scritto bellissime canzoni come "Che sia benedetta", scritta per Fiorella Mannoia e giunta seconda proprio a Sanremo nel 2017 e ora è il momento di farla conoscere ancora di più e ancora meglio. Non solo perché è parte della mia vita, ma per la stima artistica che ci lega.” - (PRIMAPRESS)