Sistemi di difesa: è rottura della partnership tra il Gruppo Leonardo e la franco-tedesca KNDS

(PRIMAPRESS) - ROMA – L'alleanza tra il Gruppo Leonardo e quello franco-tedesco di KNDS, che avrebbe dovuto portare allo sviluppo di mezzi di difesa Main Bartle Tank destinati all'Esercito Italiano, non ci sarà più. La partnership era stata annunciata a dicembre scorso ma in questi mesi i molti ostacoli sullo sviluppo del progetto hanno portato alla rinuncia dell'accordo. Non si conoscono le cause principali che hanno determinato la rottura ma Leonardo non nasconde il disappunto per la rottura nonostante "gli sforzi profusi nelle trattative con KNDS per definire una configurazione comune per il programma Main Battle Tank dell’Esercito Italiano e per sviluppare una più ampia collaborazione industriale sono state interrotte" come si legge nel secco comunicato del gruppo italiano.

Leonardo, tuttavia, ha confermato il proprio impegno nel fornire all’Esercito Italiano "una soluzione performante, interoperabile e aggiornata, che soddisfi le esigenze attuali e rimanga ben posizionata per gli sviluppi futuri verso il Main Ground Combat System, anche attraverso la cooperazione con altri qualificati partner". - (PRIMAPRESS)