Sistema Windows in crash blocca aeroporti, banche ed emittenti televisive. CrowdStrike: “Non è hackeraggio”

ROMA - Si tratta di un diffuso guasto di Windows quello che ha messo fuori uso i sistemi informatici dei servizi di emergenza, delle banche, degli aeroporti e di molte altre strutture. Secondo quanto riferito dalla stessa società informatica, le macchine Windows non riescono ad avviarsi, per un problema che risiederebbe nel software della società di sicurezza informatica CrowdStrike. Ma viene anche precisato che non si tratta di un hackeraggio. Il problema sta creando scompiglio in tutto il mondo con segnalazioni di voli rimasti a terra negli aeroporti di tutto il mondo; I servizi bancari online si rifiutano di consentire ai clienti di accedere o effettuare transazioni le emittenti televisive e radiofoniche costrette a sospendere la trasmissione; molti istituti bancari hanno sospeso le operazioni perchè Visa è in blackout totale. Al sito web Down Detector continuano a piovere segnalazioni di servizi interrotti.