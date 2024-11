Single Day: oggi 11 novembre si celebra il giorno “cinese” dei singoli che anticipa il Black Friday

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si celebra oggi 11 novembre il Single Day, il giorno chiamato in cinese Guanggun Jie è una ricorrenza, molto popolare tra i giovani cinesi, che consiste nel celebrare l'orgoglio di essere single. La data selezionata per tale festività, 11/ 11, è stata scelta perché il numero "1" identifica l'individuo solitario. È chiaro che è nata come pura motivazione di marketing, al pari del Black Friday, per una giornata di shopping ma in questo caso solo come gratifica per se stessi. Tutti i megastore anche online praticano sconti a partire dal 20%. - (PRIMAPRESS)