Sicurezza lavoro: un convegno del M5S a Palazzo San Macuto di Roma tra ipotesi reati penali e Durc di congruità

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si terrà oggi alle ore 16.30, presso la Sala del Refettorio (Palazzo San Macuto, via del Seminario 76, Roma), il convegno dal titolo “Una Repubblica fondata sul lavoro ‘sicuro’ - Le proposte del M5S per garantire la sicurezza sul lavoro”: dall’introduzione del reato di omicidio sul lavoro all’istituzione di una Procura nazionale del lavoro, fino all’estensione del Durc di congruità - oggi attivo nel settore dell’edilizia - anche al settore agricolo.

Nel 2023 sono state 1.041 le vittime sul lavoro in Italia. Nei primi cinque mesi di quest’anno le denunce di infortunio con esito mortale sono state 369, in aumento del 3,1% rispetto allo stesso periodo del 2023. A crescere sono state anche le patologie di origine professionale denunciate: 38.868 (+24%). La sicurezza sul lavoro è dunque una emergenza nazionale.

A convegno odierno intervengono: Valentina Barzotti, Capogruppo del M5S in Commissione Lavoro alla Camera; Pierpaolo Bombardieri, Segretario generale della Uil; Nunzia Catalfo, già Ministra del Lavoro, componente del Cda dell’Inail; Maurizio De Giovanni, Scrittore; Bruno Giordano, Magistrato, già direttore dell’Inl; Paolo Leonardi, Dirigente nazionale dell’Usb; Emma Marrazzo, mamma di Luana D’Orazio; Orfeo Mazzella, Capogruppo del M5S in Commissione Lavoro al Senato; Luca Pirondini, Capogruppo del M5S in Commissione Cultura al Senato; Mattia Pirulli, Segretario confederale della Cisl; Francesca Re David, Segretaria confederale della Cgil; Mario Turco, Senatore e Vicepresidente del M5S. - (PRIMAPRESS)