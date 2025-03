Scooter elettrificati: a Roma arriva lo store di Talet-e con i kit che trasformano i motori endotermici

(PRIMAPRESS) - ROMA - Apre a Roma il primo flagship store di talet-e il prossimo 20 marzo. L'azienda italiana si occupa di elettrificare gli scooter a motori endotermici. L’inaugurazione dello store, come sottolinea l'azienda, segna una tappa fondamentale nel piano industriale 2024-2027 di talet-e, che prevede nei prossimi mesi l’avvio della produzione di oltre 5.000 unità del “talet-e POWER Kit” e l’espansione di una rete di officine convenzionate in tutta Italia. L’evento del 20 marzo sarà un momento di confronto sulle sfide e le opportunità della transizione verso una mobilità sostenibile. All’inaugurazione, interverranno il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e il Viceministro dello Sviluppo Economico, Valentino Valentini, discutendo delle prospettive future della mobilità elettrica e del ruolo chiave che aziende come talet-e possono svolgere in questo processo di trasformazione. All’interno dello spazio espositivo, i clienti potranno ammirare il rivoluzionario “talet-e POWER Kit”, sviluppato in collaborazione con il partner industriale Newtron. Questo sistema tecnologico, frutto di anni di ricerca e sviluppo, permette di dare nuova vita agli scooter endotermici, convertendoli in veicoli elettrici senza comprometterne le prestazioni originali. Il kit, composto da due batterie fisse da 1,5 kWh e fino a due batterie estraibili da 2 kWh, rappresenta una soluzione sostenibile e conveniente, offrendo un’alternativa ecologica all’acquisto di un nuovo mezzo elettrico. - (PRIMAPRESS)