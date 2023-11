Scontri alla vigilia del match tra Milan e PSG. Ferito gravemente un francese 34enne

(PRIMAPRESS) - MILANO - Vigilia di scontri per il match a Milano tra i rossoneri ed il Paris Saint Germain. Un tifoso di 34 anni del Psg, è rimasto gravemente ferito in una rissa tra supporter francesi e tifosi rossoneri nella tarda serata di ieri nella zona dei Navigli, tra le più note della movida milanese. I milanisti sono poi fuggiti. Tra i francesi 73 fermati. Anche alcuni poliziotti sono rimasti feriti mentre cercavano di disperdere i francesi.Il tifoso del Psg è stato colpito con due coltellate,sembra alla testa e a una gamba,ed è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. - (PRIMAPRESS)