Sciopero trasporto pubblico locale domani 24 febbraio. Per bus e metro durerà 24 ore con fasce di garanzia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Rischio disagi domani per uno sciopero del trasporto pubblico locale a livello nazionale indetto dai sindacati di base contro il mancato adeguamento salariale e le condizioni contrattuali per il triennio 2024-2036. Lo sciopero è di 24 ore per metro,bus e tram, e di 4 ore nel comparto aereo per EasyJet e Aeroitalia.Il personale viaggiante si fermerà dalle 12 alle 16. Nel trasporto pubblico locale previste le fasce di garanzie con orari diversi da città a città. - (PRIMAPRESS)