Sciopero trasporti: domani 20 settembre 24 ore di stop per bus, metro e ferrovie con le sole fasce di garanzia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Domani, venerdì 20 settembre, è indetto lo sciopero nazionale dei trasporti. A Roma si fermeranno, per 24 ore, bus, metro, tram e ferrovie ex concesse. Attesi molti disagi anche per i numerosi cantieri aperti del Giubileo e per i cambi di viabilità occasionali.

La mobilitazione nazionale di 24 ore è stata proclamata dai sindacati Cobas del lavoro privato, Adl, Sgb, Cub Trasporti e Usb lavoro privato. A Roma l'agitazione interesserà la rete Atac e le linee periferiche gestite da RomaTpl, Autoservizi Troiani/Sap, Autoservizi Tuscia/Bis.

Il servizio sarà regolare nelle fasce di garanzia, quindi fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Stesse modalità anche per i lavoratori Cotral: parliamo, quindi, delle ferrovie Metromare e Roma Nord e della rete di trasporto regionale di autobus. - (PRIMAPRESS)