Sciopero medici: domani 20 novembre braccia incrociate per 50 mila contro finanziamenti insufficienti della Manovra

(PRIMAPRESS) - ROMA - Domani sciopero di medici e infermieri di Anaao-Assomed e Cimo-Fesmed e del Nursing Up contro la Manovra. Dei 119mila sanitari quelli interessati allo sciopero che non sono precettati e che possono scioperare sono circa 50mila,dice il dirigente sindacale Di Silverio. Garantiti i servizi d'urgenza ma non le cure ordinarie,spiega,stimando che 30mila medici non potranno scioperare per la precettazione.Lo sciopero è contro i finanziamenti insufficienti, per le assunzioni, per "ridare dignità e valore al nostro lavoro", dicono. - (PRIMAPRESS)