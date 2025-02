Sciopero magistrati Anm, Parodi: “Nessuna difesa di privilegi ma evitare rischio di condizionamento pm”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Non è uno sciopero contro qualcuno ma a difesa di una serie di principi della Costituzione in cui fermamente crediamo e che sono fondamentali per i cittadini", ha detto Cesare Parodi, presidente dell' Associazione Nazionale Magistrati, a proposito dello sciope di oggi a Roma dei magistrati contro la separazione delle carriere. "E' tutto fuorché una difesa di casta. Noi non difendiamo nessun privilegio", ha spiegato Parodi,sottolineando il"rischio" che"il pm possa essere condizionato dai poteri forti e questo sarebbe l'aspetto più negativo per i cittadini" - (PRIMAPRESS)