Sciopero generale: venerdì 15 incrociano le braccia i lavoratori del settore trasporti. Salvini firma la precettazione

(PRIMAPRESS) - ROMA - Venerdì 15 dicembre confermato lo sciopero nazionale di 24 ore indetto dalle organizzazioni sindacali Sgb, Cub, Cobas, Adl, Sgb, Usb Lavoro privato e Orsa. Braccia incrociate dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 a fine servizio. Con le stesse modalità anche le organizzazioni sindacali Sgb e Cub hanno aderito allo sciopero nazionale proclamato da Cobas, Adl, Sgb e Cub Trasporti.

Durante lo sciopero, quindi, il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge (da inizio del servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59).

Matteo Salvini ha firmato la precettazione. "Il diritto a chiedere salari più adeguati è sacrosanto, ma questo non può paralizzare l’Italia per un giorno intero, a ridosso del Natale - spiega con un video via social - Da ministro dei Trasporti devo garantire la mobilità ai 20 milioni di italiani che quotidianamente prendono un mezzo pubblico: è mio diritto ma anche mio dovere"

