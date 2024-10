Sardegna: morti a Fonni 4 giovani che viaggiavano su una Fiat Punto. L'auto è precipitata in una scarpata

(PRIMAPRESS) - SARDEGNA - Quattro giovani tra i 17 e i 20 anni hanno perso la vita nella notte in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 69, all'uscita di Fonni. L'auto su cui viaggiavano,una Fiat Punto, è uscita fuori strada per cause da accertare. Si è ribaltata ed è precipitata in una scarpata. I quattro ragazzi sono stati sbalzati all'esterno dell'abitacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco di Nuoro, i Carabinieri e il 118. - (PRIMAPRESS)