Sardegna: la governatrice Todde ricorre al Tribunale ordinario contro la sentenza del Collegio elettorale

(PRIMAPRESS) - CAGLIARI - Si alza la tensione nella politica in Sardegna dopo che il Collegio regionale di garanzia elettorale ha dichiarato decaduta la governatrice Alessandra Todde

per rilevate inadempienze sulle spese tenute durante la scorsa campagna elettorale che hanno portato all'ordinanza di ingiunzione indirizzata al Consiglio regionale. Tutto è partito dalla richiesta di revisione da parte di un consigliere dell'opposizione. Todde ha annunciato l'impugnazione del provvedimento davanti al Tribunale or- dinario. "Ho piena fiducia nella magistratura e non essendo un provvedimento definitivo continuerò serenamente a fare il mio lavoro" ha detto. - (PRIMAPRESS)