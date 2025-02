Sanremo cover: domani sul palco del festival Johnson Righeira con la hit “L’estate sta finendo” a 40 anni dal debutto

(PRIMAPRESS) - SANREMO - Domani, venerdì 14 febbraio, durante la serata delle cover al 75° edizione del Festival di Sanremo, JOHNSON RIGHEIRA sarà ospite dei COMA_COSE, in gara in questa edizione del Festival. Insieme porteranno sul palco del Teatro Ariston l’iconica hit “L’ESTATE STA FINENDO” dei Righeira (duo musicale di cui Johnson Righeira è stato membro e fondatore), che quest’anno compie 40 anni dalla sua uscita.

Con il suo inconfondibile mix di sonorità italo-disco e le sue melodie indimenticabili,"L'estate sta finendo" è diventata una colonna sonora universale e senza tempo che ha scalato le classifiche, ha vinto Un disco per l'estate e il Festivalbar, è stata certificata disco d'oro e ancora oggi continua a far ballare intere generazioni. Per Johnson Righeira sarà la seconda volta al Festival di Sanremo: infatti, ha partecipato in gara nel 1986 con i Righeira con il brano "Innamoratissimo (tu che fai battere forte il mio cuore)". La carriera di Righeira, al secolo Stefano Righi, prende il via nel 1980 con il singolo "Bianca surf". Nel 1983 fonda i Righeira insieme a Michael Righeira (Stefano Rota) e nello stesso anno esce il loro primo singolo, "Vamos A La Playa", a cui segue la pubblicazione del primo album, "Righeira" (1983), da cui viene estratto il singolo "No Tengo Dinero". Nel 1985 il duo vince sia Un disco per l'estate che il Festivalbar con il celebre brano "L'estate sta finendo", mentre l'anno successivo è in gara al Festival di Sanremo con "Innamoratissimo (tu che fai battere forte il mio cuore)", brano che ha anticipato l'album "Bambini Forever". Nel 1992 i Righeira pubblicano un nuovo album "Uno, Zero, Centomila" e poco dopo il duo si scioglie. Johnson intraprende una carriera da solista cimentandosi anche in dj set e, come attore, in cortometraggi ed esperimenti di cinema metropolitano. Il duo si riunisce nel 1999 e nel 2007 pubblica l'album "Mondovisione". Nel 2015 i Righeira si sciolgono definitivamente. Quattro anni più tardi, nel 2019, Johnson realizza insieme a iPesci la cover del brano, "Mi piaccion le sbarbine" degli Skiantos, con la partecipazione straordinaria di Giuseppe Cruciani nel videoclip. Sempre nel 2019 esce il singolo "Formentera", realizzato assieme ai fratelli La Bionda, storici produttori dei Righeira. Nel 2021 pubblica una nuova versione della hit "L'estate sta finendo" insieme a Manfredi Simonetti ed è all'Arena di Verona in occasione di "ARENA SUZUKI '60 '70 '80", condotto da Amadeus, mentre nel 2022 è ospite del Jova Beach Party, il tour sulle spiagge di Lorenzo Jovanotti. Nel 2024 esce il brano "Ho sempre odiato gli anni 80" con Gionathan e ha firmato musica e testo del brano "L'estate sta iniziando" in gara alla 67ª edizione del Festival dello Zecchino d'Oro.