Sanremo: al 15º Gran Gala della Stampa i medley di Asia dedicati a Tozzi, Shapiro e Annalisa

(PRIMAPRESS) - SANREMO - Domenica 9 febbraio a Sanremo, al Royal Hotel Sanremo, la giovane cantautrice ASIA si esibisce al 15° Gran Galà della Stampa del Festival di Sanremo.

Con la sua voce intensa Asia interpreta un medley speciale dedicato a Umberto Tozzi, Shel Shapiro e Annalisa, artisti premiati nel corso della serata insieme Carlo Conti. Asia è stata scelta per rappresentare la categoria dei cantautori debuttanti al Gran Galà, un'opportunità unica che la porta a esibirsi di fronte a un pubblico esclusivo di 200 ospiti tra stampa, artisti e addetti ai lavori.

Il Gran Galà della Stampa del Festival di Sanremo è un evento organizzato e coordinato dal giornalista ed editore Ilio Masprone, promosso dal Comune Sanremo e in collaborazione con la Regione Liguria, che celebra il mondo del giornalismo e della comunicazione legati al famoso Festival di Sanremo. Durante la serata saranno premiati anche Stefano Senardi, Max Brigante, Paolo Sommaruga, Lavinia Iannarilli e Maurizio D’Avanzo.

Asia Antonietti, in arte Asia, è una giovane cantautrice di 19 anni originaria di Fano (Pesaro-Urbino), città in cui vive e studia. Il genere musicale nel quale si identifica maggiormente è il pop, con influenze personali che arricchiscono le sue interpretazioni.

Asia ha già calcato palchi importanti, tra cui Radio Deejay On Stage, ha aperto il concerto di Gaia, è stata finalista del Contest Nokep su Sky e ha partecipato a diverse trasmissioni su Rai Radio 2 e Radio LatteMiele.

La cantautrice marchigiana ha già all’attivo otto singoli, tra cui “Lasciarsi Andare” (2020), “Lo Faccio per Me” (2022), “Instabilità” (2022), “Suicidio Gourmet” (2022), “Se Stanotte Morirò” (2023), “Bon Voyage” (2023), “Nuda e Cruda” (2024) e “Luce di Notte” (2024).

Asia porta avanti un progetto dal nome “Sogna Come Facevi da Bambina”, presentato, accolto e avviato in varie realtà a contatto con i giovani, fra cui una scuola pugliese. - (PRIMAPRESS)