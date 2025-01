Sanità: Filippo Anelli rieletto alla presidenza dell’ordine dei medici e odontoiatri (FNOMCEO)

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il sanitario pugliese Filippo Anelli è stato riconfermato alla presidenza dei medici italiani (FNOMCEO). La conferma arrivata ieri al termine della tre giorni elettorale di in via Ferdinando di Savoia a Roma che ha visto una grande partecipazione. Al voto sono stati chiamati i presidenti degli ordini territoriali e quelli delle commissioni albo odontoiatri esprimere le proprie preferenze per il rinnovo dei vertici della Fnomceo, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Vicepresidente è stato confermato Giovanni Leoni, segretario Roberto Monaco, mentre il nuovo tesoriere è Brunello Pollifrone, presidente Cao di Roma. Per tutti i candidati c'è stata una elezione plebiscitaria ed ora gli eletti faranno parte del rinnovato Conitato centrale.

A Filippo Anelli e alla dirigenza sono arrivate le congratulazion3 del presidente nazionale del SIS 118, Mario Balzanelli. "La rielezione di Anelli rappresenta il riconoscimento dell'enorme lavoro svolto per ridare centralità al ruolo del medico nella programmazione della Sanità nazionale". Ha commentato Balzanelli. - (PRIMAPRESS)