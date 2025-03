San Vito di Cadore: è morta in ospedale la scialpinista che insieme ad altri due è stata travolta da una valanga

(PRIMAPRESS) - BELLUNO - Non ce l'ha fatta una dei tre scialpinisti soccorsi nel Bellunese dopo che una valanga li aveva travolti, nei pressi della Forcella Giau, a San Vito di Cadore. La 39enne di Conegliano è morta in ospedale a Treviso, dove sono stati portati anche il fratello di lei (non in pericolo di vita) e il terzo scialpinista, in condizioni disperate. La valanga a circa 2.300 metri. La donna era stata sepolta da tre metri di neve. - (PRIMAPRESS)