San Marino: consegnata a Roberto Sergio (Dg Rai e Rtv SM) l’onorificenza di Ordine Equestre di Sant’Agata

(PRIMAPRESS) - SAN MARINO - Il Direttore Generale della Rai e DG di San Marino Rtv, Roberto Sergio ha ricevuto questa mattina dai Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi, l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine Equestre di Sant’Agata. Dal San Marino Song Contest, all'obiettivo di crescita internazionale di San Marino RTV, Roberto Sergio, sta rimettendo in sesto la televisione della piccola repubblica che sta uscendo da un pesante disavanzo.

“Ricoprire questo incarico è stata una decisione fortemente voluta – afferma - abbiamo già messo in sicurezza i conti, migliorato il prodotto innalzando la qualità del palinsesto e riportato in vita la striscia d'informazione mattutina”. Sulla finale di questa sera: “Il San Marino Song Contest è un importante banco di prova, un faro per orientare Rtv verso una più spiccata vocazione europea”. Così l’intervento di Sergio al Palazzo Pubblico. “Riteniamo che RTV – affermano i Capitani Reggenti – sia per San Marino un ponte verso il mondo, uno spazio di narrazione e di memoria storica”. Avere Roberto Sergio alla guida della nostra televisione di stato, sottolinea il Segretario di Stato Federico Pedini Amati, è una grande fortuna. “Siamo certi – aggiunge il Segretario di Stato Rossano Fabbri – che questa sarà la stagione del rilancio per RTV”. - (PRIMAPRESS)