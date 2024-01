Saluto romano, Cassazione: “Applicare la legge Scelba. La chiamata del presente è evocativo del partito fascista”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per il caso del saluto romano di Acca Larentia a Roma, è intervenuta la Cassazione con una sentenza che impone di "applicare la legge Scelba" quella sull'apologia del fascismo e in particolare l'articolo 5. Lo hanno deciso le Sezioni Unite della Cassazione che hanno disposto un processo di appello bis per 8 militanti di estrema destra che avevano compiuto il saluto ad una commemorazione a Milano nel 2016 La 'chiamata del presente' o 'saluto romano' - motivano gli ermellini - è un "rituale evocativo della gestualità propria del disciolto partito fascista" idonea a "integrare il concreto pericolo di riorganizzazione" del partito. - (PRIMAPRESS)