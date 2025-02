Salerno: morto un ciclista colpito da una balla di rifiuti persa dal carico di un camion

(PRIMAPRESS) - SALERNO - Un ciclista è morto e un altro è in gravi condizioni, dopo che il loro gruppo è stato colpito da una balla di rifiuti caduta da un camion, a Salerno. Il tir che trasportava le ecoballe ha perso parte del carico e questo è finito sui ciclisti che pedalavano nella corsia opposta. Immediati i soccorsi, ma per uno dei ciclisti colpiti, un 49enne di Caserta, non c'è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa al transito. - (PRIMAPRESS)