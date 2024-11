Salerno: 4 arresti per l’omicidio del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo. Le radici della criminalità anche nelle forze dell’ordine

(PRIMAPRESS) - SALERNO - Si chiudono delle pagine ma non ancora un intero capitolo sull'uccisione del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo. Oggi ci sono stati 4 arresti per l'omicidio avvenuto il 5 settembre 2010. Si tratta di indagati già da tempo: un ufficiale dei carabinieri,Fabio Cagnazzo, il figlio di un boss, collaboratore di giustizia Romolo Ridosso, dell'imprenditore Giuseppe Cipriano e dell'ex brigadiere dell'Arma Lazzaro Cioffi. L'accusa contestata loro è omicidio volontario.Il movente sarebbe legato al fatto che Vassallo,"il sindaco pescatore" stava per denunciare un traffico di stupefacenti riconducibile ad ambienti camorristici. Per capire peró se quella rete criminosa è stata completamente smantellata bisognerà attendere ulteriori approfondimenti dell'inchiesta. - (PRIMAPRESS)