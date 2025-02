Saint Moritz: al concorso d’eleganza dell’I.C.E. arriva la runabout della collezione ASI Bertone disegnata da Gandini

(PRIMAPRESS) - SAINT MORITZ (SVIZZERA) - La concept-car Runabout, l’icona della Collezione Bertone dell'Automotoclub Sorico Italiano (ASI) che fu presentata al pubblico nel 1969 durante il Salone dell’Automobile di Torino, sarà al concorso di eleganza 'The I.C.E.' di Saint Moritz che si terrà il 21 e 22 febbraio prossimo. Questa vettura è stata una delle realizzazioni più eccentriche uscite dalla matita del Maestro del car design Marcello Gandini ed è pronta a stupire ancora – dopo oltre cinquant’anni –

nell'evento svizzero.

La Runabout, proposta all’epoca con il marchio Autobianchi ma dotata di meccanica derivata dalla Fiat 128, è una compatta sportiva roadster con motore centrale. Un puro esercizio concettuale e di stile, benché perfettamente funzionante e sin dall’origine, votato alla purezza della linea e all’essenzialità tipica delle cosiddette vetture “barchetta” tanto in voga nelle competizioni degli anni ’50. Gandini prese alla lettera questa definizione e la pose come motivo conduttore del suo design, sviluppando un’automobile con le caratteristiche proprie di uno scafo marino, sia nei dettagli, sia nell’aspetto. La Runabout non ha il parabrezza e neppure le porte, i gruppi ottici anteriori sono inglobati nel rollbar alle spalle dei sedili, affinché il frontale potesse essere estremamente basso e filante. Questa concept-car ha il motore centrale parzialmente esposto al retrotreno, come un fuoribordo, ancora più evidente con la coda troncata di netto. L’autotelaio ha molte parti derivate dalla più datata Fiat 850 Spider ma alcuni temi estetici sono vere e proprie anticipazioni dei successivi modelli Fiat X1/9 e Lancia Stratos, anch’essi usciti dalla Carrozzeria Bertone. In particolare, l’estrema linea a cuneo della fiancata, i parafanghi anteriori, il montante come elemento stilistico e di irrigidimento della scocca. Le auto che si contendono l’ambito “Best in Show” di The I.C.E. potranno essere ammirate in forma statica e dinamica. Dopo la scrupolosa valutazione della giuria, nel pomeriggio di venerdì 21 febbraio verranno premiati i Best in Class, i vincitori di ognuna delle cinque categorie in concorso. La Runabout compete tra le “Concept Cars & One Off”. Sabato 22 febbraio, invece, spazio agli attesi giri liberi sul lago. I collezionisti iscritti al concorso vivranno un’esperienza unica al volante dei loro ruggenti gioielli d’antan sul tracciato innevato. Nel pomeriggio, il momento di chiusura della manifestazione vedrà l’assegnazione del “Best in Show”, realizzato dall’archistar Lord Norman Foster. Verranno assegnati anche i premi “Spirit of St. Moritz” e “Hero Below Zero” della giuria popolare. - (PRIMAPRESS)