Russia: abbattuti tre droni ucraini sulla regione russa di Belgorod. Aumentati gli attacchi in Russia

(PRIMAPRESS) - MOSCA - La difesa aerea di Mosca ha intercettato tre droni sulla regione russa Belgorod. Lo ha detto il governatore Vyacheslav Gladkov, citato dai media locali. Per Gladkov i droni sono stati abbattu- ti vicino all'omonima capitale regionale e al distretto di Yakovlevskij. Una casa è stata distrutta e altre due hanno subito danni parziali; anche tre auto sono state danneggiate dai detriti del drone. Non si registrano vittime. Nelle ultime settimane sono aumentate le segnalazioni di attacchi di droni in Russia. - (PRIMAPRESS)