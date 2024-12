Romania, il presidente Klaus Iohannis: “Resterò in carica sino all’elezione del mio successore”

(PRIMAPRESS) - ROMANIA - Il presidente rumeno Klaus Iohannis ha dichiarato che resterà in carica fino a quando non verrà eletto il suo successore. Un'affermazione che segue la decisione della Corte Suprema del Paese di annullare risultati del primo turno delle elezioni presidenziali a soli due giorni dalla data prevista per il ballottaggio. Iohannis ha detto anche che la data delle prossime elezioni presidenziali sarà fissata dal governo che avrà l'appoggio del parlamento eletto col voto dello scorso fine settimana. - (PRIMAPRESS)