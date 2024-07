Roma, vigili investiti sulla Via del Mare: è caccia all’investitore. Raccolte testimonianze

(PRIMAPRESS) - ROMA - È ancora caccia all'auto che ha travolto due vigili urbani in motocicletta. I due agenti del X Gruppo Mare sono stati investiti sulla via del Mare all'altezza della rampa del Gra. I due vigili stavano percorrendo la direttrice laterale della via in direzione Ostia e si erano appena accostati a un veicolo per evitare che il conducente continuasse a guidare in modo ritenuto poco sicuro,quando sono stati travolti da un'auto. Dopo essere stati scaraventati a terra, il veicolo ha continuato ad accelerare spingendo una delle due moto contro un'altra auto. - (PRIMAPRESS)