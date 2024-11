Roma: tre agenti di polizia urbana travolti da un auto. Ad un 25enne è stato amputato un arto. La solidarietà dell’Amministrazione Comunale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Una pattuglia di vigili urbani impegnati in rilievi stradali è stata investita da un auto. È ccaduto su via Tiburtina, nei pressi del Grande Raccordo Anulare. I tre agenti, due donne e un uomo, sono rimasti feriti e sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. Uno di loro, 25 anni, è in gravi condizioni, ora in terapia intensiva, ha subito l'amputazione della gamba sinistra. A travolgere i tre agenti con la propria vettura sarebbe stato un carabiniere libero dal servizio, risultato positivo all'alcol test.

"Grande solidarietà e forte vicinanza ai vigili feriti e ai loro cari dopo l’incidente di ieri sera verificatosi sulla via Tiburtina. - dichiarano i consiglieri capitolini della Lista Civica Gualtieri Sindaco - Un grazie alla dedizione, al lavoro e all’impegno che quotidianamente tutti i membri della Polizia Locale di Roma Capitale svolgono mettendo anche a rischio la propria vita sulle nostre strade. Riteniamo che sia davvero il momento che a livello nazionale si metta mano alla normativa vigente al fine di tutelare tutte le forze dell’ordine, compresa la Polizia Locale che quotidianamente è con i suoi membri sul territorio. C’è l’assoluta necessità di essere equiparati agli altri colleghi presenti negli altri corpi: è necessario valorizzare maggiormente - e concretamente - il prezioso lavoro svolto dalle varie polizie locali presenti in tutta Italia”, concludono I consiglieri della Lista Civica Gualtieri Sindaco. Messaggio di solidarietà anche da parte dell'ex sindaca di Roma Virginia Raggi, il capogruppo capitolino della Lista Civica Raggi Antonio De Santis e il capogruppo M5S in Municipio IV Stefano Rosati. - (PRIMAPRESS)