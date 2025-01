Roma: tifosi spagnoli della Real Sociedad accoltellati da ultras laziali. Quattro feriti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Un gruppo di 70 tifosi spagnoli è stato aggredito in un locale nel centro di Roma,ieri sera,da 80 ultras laziali, alla vigilia della partita di stasera all'Olimpico Lazio-Real Sociedad. Tre tifosi spagnoli sono stati accoltellati. Gli aggressori sono fuggiti all'arrivo della polizia. Sul posto sono stati sequestrati oggetti utlizzati per l'aggesione. Alcuni aggressori sono stati idntificati. In corso indagini anche con l'acquisizione delle immagini degli impianti video. Una situazione quella della vigilia di partite internazionali che richiederebbe un'attività di controllo mirata da parte delle forze dell'ordine. Fatti analoghi si erano ripetuti nel 2023 con gli olandesi del Feyenoord. - (PRIMAPRESS)