Roma: strade chiuse e bus deviati nella Capitale per la 29ª edizione dell’Acea Run Marathon

(PRIMAPRESS) - ROMA - Capitale offlimits per la circolazione in buona parte del centro storico per la Maratona di Roma. Strade chiuse e bus deviati dal loro percorso abituale per la 29esima edizione della grande corsa Acea Run Rome Marathon, cui partecipano 19 mila runner provenienti da tutto il mondo, come da tradizione. Per quest'anno alcune modifiche al percorso, e soprattutto la partenza dai Fori Imperiali non più in direzione Piazza Venezia (a causa dei lavori per la metropolitana),ma verso il Colosseo. Ci sono, ovviamente, anche modifiche alla viabilità, con strade chiuse e bus deviati o cancellati già da venerdì 15 marzo. Con lo schieramento di oltre 600 vigili urbani. - (PRIMAPRESS)