Roma: siglato accordo da GdF e Fincantieri per prevenzione condotte lesive interessi economici

(PRIMAPRESS) - ROMA - Siglato, presso la sede del Comando Generale della Guardia di Finanza, di Roma il protocollo d'intesa tra il Comandante Generale, Gen. C.A. Andrea De Gennaro, e il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri S.p.A., dott. Biagio Mazzotta, hanno siglato un protocollo d’intesa per regolare i rapporti di collaborazione tra il Corpo e la Società.

L’accordo è volto al rafforzamento del sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari connessi all’esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché al contrasto ai fenomeni di lavoro nero e di irregolarità contributiva, alle frodi e alla corruzione.

L’intesa prevede linee di collaborazione direttamente operative sul territorio nazionale, con la possibilità, per Fincantieri, di inviare elementi informativi ai Comandi Provinciali del Corpo in cui è presente con proprie sedi produttive (in particolare, Genova, La Spezia, Milano, Venezia, Trieste, Gorizia, Livorno, Ancona, Roma, Napoli e Palermo).

A margine dell’evento, le autorità intervenute hanno espresso grande soddisfazione per il nuovo memorandum, che rappresenta uno strumento di potenziamento dell’azione di presidio della legalità in un settore strategico per l’economia c - (PRIMAPRESS)