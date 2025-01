Roma: lunedì 27 gennaio celebrazione Giornata Memoria con Ministro Sport e Giovani, Abodi e UCEI

(PRIMAPRESS) - ROMA - Lunedì 27 gennaio alle ore 10:30, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio (via Santa Maria in Via 37b), si terrà la conferenza stampa di presentazione delle iniziative promosse per il Giorno della Memoria. Partecipano il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, delegato per la Struttura di missione anniversari nazionali, il Presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI), Noemi Di Segni, il Coordinatore nazionale per la lotta all'antisemitismo, Pasquale Angelosanto. - (PRIMAPRESS)