Roma: il Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano esce dall’oblio e torna ad essere il “campo” della Roma Volley e della Luiss Basket

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Palazzetto dello Sport di viale Tiziano a Roma potrebbe ritornare ad essere una delle strutture di punta di basket e volley dopo un lungo periodo di degrado. Quest'oggi si è tenuta la presentazione della stagione sportiva delle due squadre che utilizzeranno l'impianto: La Roma Volley Club e l'AS Luiss di basket. – dichiara il Capogruppo della Lista Civica Gualtieri Sindaco Giorgio Trabucco – U n'emozione incredibile vedere finalmente ristrutturato il capolavoro di Pierluigi Nervi e Annibale Vitellozzi dopo tanti anni dalla sua chiusura causa condizioni incredibilmente rovinose".

"La nostra Amministrazione - ha dichiarato l'assessore allo Sport del Comune di Roma - ha provveduto da subito ad integrare un bando di lavori lacunoso sotto più punti di vista per poter restituire la struttura in condizioni di agibilità, integrando con 2,1 milioni di euro messi a disposizione per completare dei lavori che erano decisamente parziali e incompleti. Abbiamo lavorato affinché l’impianto fosse utilizzabile per la nuova stagione, come avevamo promesso, quindi, riapriamo il Palazzetto dello Sport per la stagione sportiva 2023/2024, restituendo un impianto splendido, fruibile da squadre di diverse discipline sportive e a disposizione di tutta la cittadinanza che potrà finalmente assistere alle gare in una struttura a norma, un vero capolavoro architettonico.

L'impianto, secondo i funzionari capitolini, aprirà con una capienza di 2500 posti entro dicembre di quest’anno.



- (PRIMAPRESS)