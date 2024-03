Roma: i linguaggi della bellezza al tempo dei social nell'incontro "Arte e @rte" di ACRI

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'Acri, l'Associazione delle Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa, mercoledì 13 marzo (ore 11.00), organizzano l'incontro “Arte e @rte. I linguaggi della bellezza” per confrontarsi, insieme ad esperti del settore, sul fenomeno della digitalizzazione dell’arte, affrontando diversi temi legati alla divulgazione artistica. Le fondazioni bancarie da sempre sono "musei" di raccolte d'opere d'arte tradizionali che hanno caratterizzano importanti esposizioni l'impatto dei social media e della realtà aumentata sta aggiungendo nuove esperienze nel collezionismo d'arte. Nell'incontro, infatti, si dialogherà su come le modalità tradizionali e quelle di ultima generazione coesistano, rendendo l'arte sempre più accessibile, ma anche sollevando alcune criticità che l’incontro intende indagare e approfondire.La scelta del tema si lega fortemente all’attività delle Fondazioni di origine bancaria rappresentate collettivamente da Acri, il cui settore primario di intervento è proprio la cura e l’accessibilità dei beni culturali. Nello specifico, l’evento è organizzato in occasione della prima mostra virtuale realizzata nell’ambito di R’Accolte, il più grande catalogo multimediale in Italia, promosso dalla Commissione per i Beni e le Attività Culturali di Acri, dal titolo “Pathos. Valori, passioni, virtù” e visitabile gratuitamente su www.pathos-raccolte.it fino al 31 marzo 2024.La discussione vedrà confrontarsi lo storico dell’arte e curatore della mostra Angelo Mazza; la giovane divulgatrice Benedetta Colombo, nota con il nome di @benedetta.artefacile; il neo Presidente di Acri Giovanni Azzone, della direttrice della Galleria Borghese Francesca Cappelletti e del Presidente della Commissione per i Beni e le Attività Culturali di Acri Donatella Pieri. - (PRIMAPRESS)