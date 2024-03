Roma: flashmob per ricordare la morte di David Rossi, il manager di MPS a distanza di 11 anni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ad 11 anni dalla morte ancora senza colpevoli di David Rossi, il Capo della Comunicazione del Monte dei Paschi di Siena trovato morto per essere precipitato da una finestra del suo ufficio. Questa sera si è tenuto un flash mob davanti a Montecitorio per ricordare Rossi nell'orario in cui fu trovato sul selciato. Si parlò di suicidio ma nessuno dei dati raccolti confermava quell'ipotesi. Carolina Orlandi, figlia di David ha promosso l'iniziativa. Con lei Carmelo Miceli, avvocato della famiglia di David Rossi, e il giornalista Massimo Giletti. Gli organizzatori del sit-in sono stati identificati dai carabinieri di stanza in Piazza Montecitorio, che hanno chiesto la rimozione delle fotografie considerate "lesive": "Sono lesive per chi ha subito tutto questo", hanno ribattuto Orlandi e Miceli. "Il controllo non dovrebbe essere fatto su di noi ma su altro - le parole di Giletti -. La nostra non è una manifestazione, è solo una memoria". "Queste foto sono all'interno di questo Palazzo. Sono agli atti della Camera dei deputati", ha rimarcato ancora Miceli. Orlandi e gli altri si sono poi recati a Piazza Santi Apostoli, dove si tiene la manifestazione organizzata dalla famiglia di Rossi per chiedere chiarezza e giustizia sulla morte dell'ex manager. - (PRIMAPRESS)