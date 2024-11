Roma: domani 15 novembre agli Studi Orientali della Sapienza l’arte della calligrafia giapponese

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Il segno e il senso" è il titolo della lettura e dimostrazione di calligrafia giapponese che si terrà domani 15 novembre (ore 14,15) alla Sapienza Sala Coreana, Biblioteca di Studi Orientali Dipartimento ISO Sapienza a Roma a cura di Ebhar Rōgen e presentata dalla professoressa Matilde Mastrangelo, ordinario di Lingua e Letteratura Giapponese.

La calligrafia è un’arte visuale interattiva in cui la velocità, la curvatura, la miscela, la forza, la leggerezza e la texture delle linee stesse possiedono qualità espressive precipue. Il calligrafo porta i propri mutamenti emozionali nel movimento del pennello, e chi fruisce dell’opera li legge, tratto per tratto. Così Ebihara Rōgen descrive la calligrafia, arte in cui riversa la propria visione dell’umanità e della natura. Prima personale nel 1986, nel 1992 presenta due sue opere in Vaticano, alla presenza del Papa Giovanni Paolo II, e l’anno seguente realizza le calligrafie per i titoli di importanti trasmissioni televisive NHK, oltre a mettere la propria arte al servizio di cinema, teatro, mercato discografico, editoria e altro. Nel 1994 tiene la prima performance di calligrafia con musica, la prima di una fortunata serie. Nel 2012 è designato Ambasciatore Culturale in italia, dove tiene conferenze e workshop universitari presso Sapienza di Roma, Statale di Milano e Cà Foscari a Venezia. Le sue opere figurano nelle collezioni del Museo Nazionale di Storia del Canada, il tempio Daming in Cina, l’Ambasciata d’Italia in Giappone, e l’Hotel Gajoen a Tokyo. Nel 2018 la sua arte è presente all’evento commemorativo per il quarantesimo anniversario del Trattato di Pace e Amicizia tra Cina e Giappone. Nel 2020 tiene una retrospettiva ad Hakone, prefettura di Kanagawa e l’anno dopo è a Tokyo con la mostra di Rogen Sumiart “Time for dreaming”. Presiede l’associazione di calligrafi Shogan no kai.

Il maestro Ebihara è fautore dell'interculturalità e dell'arte come strumento di rispetto per l'alterità e comunanza d'intenti, verso il più nobile degli obiettivi, la pace.