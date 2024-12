Roma: 32mila presenze per “Musei in Musica 2024”. Smeriglio: “Abbiamo avvicinato i cittadini ai beni monumentali della città”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono stati 32.000 i visitatori che hanno partecipato alla 14ª edizione di Musei in Musica 2024, affollando gli oltre 40 luoghi della città diffusi dal centro alle periferie, tra musei, spazi espositivi, università e sedi istituzionali, eccezionalmente aperti in orario notturno. In particolare, grande affluenza in piazza del Campidoglio, con oltre 10.000 spettatori che hanno raggiunto il colle capitolino per visitare le bellezze del museo pubblico più antico del mondo e per assistere al concerto dell’Orchestra Popolare La Notte della Taranta ballando al ritmo della pizzica salentina. Un appuntamento trascinante, aperto con l’ipnotica Taranta di Lizzano e proseguito con le hit più amate dal pubblico: Pizzicarella, Pizzica di San Vito e Lu Rusciu de lu mare. Finale, come da tradizione, con Calinitta. Ma a catturare l'attenzione dei giovanissimi è stata la cantautrice indie-pop Ariete (Arianna Del Giaccio) che si è esibita al museo dell'Ara Pacis. "È una grande emozione poter portare qui la mia musica e far entrare per la prima volta ragazzi che non conoscono la storia di questo monumento". Siamo davvero felici. Una grande festa di musica ha animato la scorsa notte le piazze e i musei della città. Una grande festa di popolo che ha portato oltre 32mila persone, mille in più rispetto allo scorso anno, a riempiere i luoghi più belli di Roma, al centro come in periferia, per assistere a concerti, spettacoli dal vivo e per ammirare le più grandi opere d’arte che i nostri musei offrono a turisti, romane e romani. Spettacolare La Notte della Taranta in Campidoglio. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato a questo successo della cultura, in particolare alla società in house Zètema Progetto Cultura” così dichiara l’Assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio. Complessivamente, i Musei Civici di Roma Capitale, hanno fatto registrare numeri particolarmente rilevanti con oltre 2000 visitatori ai Mercati di Traiano, al Museo di Roma e al Museo dell’Ara Pacis. Qui ad aprire la serata è stata la giovane cantautrice Ariete, ospite speciale di questa edizione con un emozionante set acustico piano e voce. Tante le ragazze e i ragazzi, e non solo, che fin dalle ore 18.00 hanno affollato l’ingresso per assistere al live dell’artista, visibilmente emozionata nell’esibirsi in un luogo magico e ricco di storia. Accompagnata a gran voce dal pubblico, Ariete ha eseguito alcuni dei suoi brani più celebri da Un’altra ora a Solo te, da Spifferi a Un mare di guai. Sono stati oltre i 1000, invece, i visitatori che hanno raggiunto Villa Torlonia e i suoi suggestivi musei. Un flusso di cittadini e turisti continuo, iniziato già dalle prime ore della serata, quando ad accoglierli hanno trovato il Complesso musicale dell’Arma dei Carabinieri, fino alle ore più tarde quando la programmazione musicale è proseguita con gli spettacoli nella Serra Moresca e nel Casino Nobile.

A completare il successo della serata gli oltre 5000 accessi alla Sapienza Università di Roma, aperta con i tanti spazi del suo Polo Museale, e gli oltre 1000 visitatori fatti registrare dal Mattatoio a Testaccio.Musei in Musica 2024 è un’iniziativa promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, organizzata daZètema Progetto Cultura. Travel partner: Trainline. - (PRIMAPRESS)